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افتتاح نفق مشاة الجيزة بعد تطويره

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شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح نفق مشاة الجيزة بعد تطويره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، يرافقه أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تطوير نفق مشاة ميدان الجيزة. وأكد « راشد»، خلال الافتتاح، أن الأعمال تمت من خلال بروتوكول تم توقيعه مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى، بتكلفة حوالى 20 مليون جنيه، لتطوير ورفع كفاءة النفق للتسهيل على مستخدميه، وحفاظا على الاستثمارات التى تم إنفاقها فى النفق، والذى كان يعانى من العديد من المشكلات خلال السنوات الماضية، وأدى لعزوف المواطنين عن استخدامه، وتفاقم مشكلاته.

ولفت راشد إلى أن الأعمال شملت معالجة الرطوبة وتحويل مسارات المرافق والبنية التحتية، منبهاً إلى أنه تم دعم النفق بـ16 كاميرا للمراقبة، وخدمات أمنية على مدار 24 ساعة وشركة للنظافة.

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