شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة المستلزمات الطبية»: الصين طلبت 200 مليون «كمامة طبية» من مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور زكى شلبى، عضو مجلس إدارة شعبة صناعة المستلزمات الطبية، باتحاد الصناعات، أن هناك طلبيات من الصين لشراء 200 مليون «كمامة» طبية من المصانع المصرية.

وقال «شلبى»، لـ«المصرى اليوم» إن الأولوية فى المصانع المصرية للسوق المحلية، وبعد ذلك سيتم عملية التصدير، وإن الكمية المطلوبة كبيرة جدًا، حيث إن المصانع المحلية تنتج من 400 إلى 500 ألف كمامة يوميًا.

وأشار إلى أن من لهم حق تصنيع الكمامات الطبية فى مصر مصنعان فقط حاصلان على التراخيص اللازمة، ومعتمدان من وزارة الصحة، وإن الباقية تعمل بدون تراخيص.

Advertisements

وأوضح أنه قبل ظهور فيروس «كورونا» فى الصين كان يتم استيراد 70% من الكمامات من الصين لانخفاض سعرها، مشيرا إلى أن الكمامات التى يتم إنتاجها محليًا، ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات العالمية، وتتكون من 3 طبقات الأولى طاردة للرذاذ والثانية عبارة عن فلتر بمواصفات خاصة يمنع مرور الميكروبات، والطبقة الثالثة مرطبة تمتص السوائل، وذلك وفقا للمعايير العالمية.

وتابع أن الأوضاع فى مصر مستقرة فى سوق المستلزمات الطبية، وأن المصانع تعطى الأولوية للسوق المحلية، وأن سعر الجملة للكمامة 25 قرشًا ولم يتم زيادة سعرها فى المصنعين المعتمدين من وزارة الصحة، إلا أن بعض الأماكن رفعت الأسعار ووصل سعر الكمامة الواحدة إلى 125 قرشًا، وهو أمر مبالغ فيه واستغلال للأحداث، وهو أمر غير مقبول.

وأشاد «شلبى» بعدم اتخاذ القيادة السياسة قرارا بوقف التصدير كما حدث فى سوريا والأردن وغيرها من الدول، مشيرا إلى استقرار الأوضاع فى السوق المحلية.

من جانبه، قال أشرف حسنى، عضو غرفة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إن الطلب الحالى على شراء الكمامات يفوق التوقعات، وإن معظم الشركات المصرية لديها طلب كبير من الصين لشراء كمامات، وأنه سيتم تصدير كميات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأشار «حسنى» إلى أن إحدى الشركات المصرية تعمل حاليا على توفير مناقصة كبيرة لإنتاج كمامات طبية لصالح الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة الصحة، لتوفير احتياطى كبير جدًا يضاف إلى الاحتياطى الحالى، مؤكدا أن الأولوية فى المصانع للسوق المحلية.