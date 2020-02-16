شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تحرر 121 محضرًا بمخالفات لمخابز بلدية ومحال تجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين فى الإسكندرية، إن المديرية، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة، شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع أسطوانات البوتاجاز وبدّالى التموين، أسفرت عن تحرير 121 محضرًا بمخالفات متنوعة.

وأضاف «سعدالله» أن إدارة تموين وسط شهدت تحرير 13 محضرًا متنوعًا للمخابز المخالفة، منها 3 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و4 لعدم الإعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، و4 لعدم حمل شهادات صحية، ومحضران لمخبزين أفرنجيين بدون ترخيص، كما تم سحب عينات دقيق بلدى وقمح ورَدّة ناعمة من المطاحن وإرسالها للتحليل بالمعامل المركزية.

وفى إدارة تموين العامرية، أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرًا متنوعًا لمخابز مخالفة، منها 8 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر لتوقف مخابز بلدية عن العمل بدون إذن مسبق من «التموين».

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وفى إدارة العجمى، أسفرت الحملة عن تحرير 24 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها 9 لإنتاج خبز ناقص الوزن، و4 لمخابز بلدية متوقفة عن العمل بدون إذن مسبق من «التموين»، و3 لعدم الإعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، و3 لبيع سجائر بسعر أزيد.

وفى إدارة غرب والجمرك، أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، ومحضرين لمخبزين أفرنجيين بدون ترخيص، ومحضرين لعدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية بالأسواق، ومحضرين لعدم حمل شهادات صحية، ومحضرين لعدم الإخطار عن حركة المواد البترولية.

وحررت إدارة تموين شرق 26 محضرًا لمخابز بلدية، منها 13 محضرًا لإنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، ومحضران لعدم الإخطار عن حركة المواد البترولية، و4 محاضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

كما قامت إدارة تموين برج العرب بحملة، أسفرت عن تحرير 3 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، أحدها لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لمخبز سياحى بدون ترخيص، و5 لعدم الإعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، و4 لعدم حمل شهادات صحية.

وفى إدارة تموين المنتزه، أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها 15 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضران لعدم حمل شهادات صحية، ومحضران لعدم الإعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق.