شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تحذر الطلاب من لعبة خطرة ظهرت في الآونة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية والمدارس ومسئولي الأنشطة والإخصائيين النفسيين ومجالس أمناء الآباء والمعلمين بتوعية الطلاب من لعبة خطرة ظهرت في الآونة الأخيرة تعتمد على قيام طالبين أو طالبتين باستدراج زميل لهم ثالث للقفز إلى أعلى وأثناء القفز يقومان بعرقلته؛ بهدف التصوير والنشر على مواقع التواصل الاجتماعى والتطبيقات الإلكترونية مثل «Tik Tok».

وحذرت الوزارة في بيان، السبت، من «ممارسة مثل هذه الألعاب، مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بالأنشطة المدرسية التي تتلاءم مع كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة».

وأكدت الوزارة حرصها على سلامة الطلاب وحمايتهم من خطورة بعض الألعاب الإلكترونية والبرمجيات والتي تؤثر على حالتهم المزاجية وتدفعهم أحيانا إلى إيذاء أنفسهم أو إيذاء من حولهم.