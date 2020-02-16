شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الكنيسة تحتفل بعيد دخول المسيح إلى الهيكل بصلوات القداس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد بعيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل وذلك بصلوات القداس الإلهي وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى

يرجع الاحتفال بهذا العيد بمناسبة ذكرى دخول السيد المسيح إلى الهيكل بعد أربعين يوما من ميلاده المجيد، حيث قدمه يوسف الصديق والعذراء والدته، ليكملا ما فرضته الشريعة اليهودية علي شعب إسرائيل.

ويقول لوقا البشير انه عندما قدمه أبواه ليصنعا له حسب عادة الناموس (الشريعة اليهودية) ، أخذه سمعان الشيخ علي ذراعيه وبارك الله قائلًا "الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام".

أما سمعان الشيخ فهو فهو أحد السبعين شيخا الذين ترجموا التوراة من العبرانية إلى اليونانية. وذلك انه لما ملك بطليموس الملقب بالغالب حوالي سنة 269 قبل الميلاد. أرسل بتدبير من الله إلى أورشليم، واستحضر سبعين رجلا من أحبار اليهود وعلمائهم، وأمرهم إن يترجموا له التوراة من العبرانية إلى اليونانية ثم عزل كل اثنين منهم في مكان خاص لكي لا يتفقوا علي ترجمة واحدة، وليضمن نسخة صحيحة بعد مقارنة هذه الترجمات.

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وتحتفل الكنيسة القبطية بهذا العيد في الثامن من الشهر القبطي أمشير الذي يحل اليوم الأحد

من جانبها، أصدرت لجنة الألحان بالمجمع المقدس، والتي يترأسها الأنبا بسادة مطران أخميم، وساقلته، ومقرر لجنة الألحان بالمجمع المقدس، عدة تنبيهات بشأن طقس الاحتفال بعيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد

وأضافت لجنة الألحان في تعليمات وزعتها على الكنائس « يصلي العيد بالطقس الفرايحي وتصلي الألحان الخاصة بالعيد، وتقرأ قراءات العيد 8 أمشير بدلًا من قراءات الأحد الثاني من شهر أمشير لأنه عيد سيدي، وتصلي صلوات مزامير السواعي حتى السادسة».