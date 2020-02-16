صور..طالبة تقدم صورة محمد صلاح لشيخ الازهر ويبدى إعجابه برسمها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يذكر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد تلقى فى شهر يوليو الماضى، اتصالًا هاتفيًا من الكابتن محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، وأعرب صلاح خلال اتصاله عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وسعادته الغامرة بالحديث لفضيلته.م
من جانبه، رحب فضيلة الإمام الأكبر باتصال صلاح واصفًا إياه بالابن الخلوق، والقدوة المتميزة للشباب، موصيًا إياه بعدة وصايا جاء نصها: "أنصحك بالتمسك بالتواضع دائمًا، فهو سبيلك إلى الارتقاء أكثر وأكثر، وأن تُداوم على إسداء الخير وحب الفقراء ومساعدة الضعفاء"، مشيدًا بأخلاقه وتمثيله المشرف للمسلم الذي يعيش بالمجتمعات الغربية، داعيًا له بالتوفيق والحفظ والسداد.
وفي نهاية الاتصال، وعد صلاح فضيلة الإمام الأكبر بالبقاء على العهد والتمسك بوصايا فضيلته، وأنه سوف يجتهد دائمًا ليكون عند حسن ظن فضيلته ومحبيه وداعميه وأهله ووطنه.
الجدير بالذكر انه قد افتتح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، فعاليات المعرض الفني الأول للموهوبين والمبتكرين،فى شهر ديسمبر الماضى، بحضور لفيف من قيادات الأزهر، وذلك بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات، بمدينة نصر، وشهد المعرض مشاركة من كافة المناطق الازهرية بأعمال مبهرة نالت اعجاب الزائرين .
واكد وكيل الازهر ان طلاب الازهر لديهم القدرة على المشاركة في كافة المجالات لما لديهم من امكانات تجعلهم قادرين على المشاركة فى كافة الفعاليات التى تحرص على إظهار النماذج المبدعة ،مؤكدا ان شيخ الازهر يولى اهتماما بالغا بالمواهب .
وتضمنت اعمال الطلاب لوحات فنية رائعة كان منها صورا للدكتور مجدى يعقوب العالم المصرى الكبير ،والدكتور احمد زويل عالم نوبل ،بالاضافة للاعب محمد صلاح ،بجانب مجسمات لاشهر المساجد.
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