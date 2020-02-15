شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: مصر تمتلك خطة تأهب واستعداد للتعامل مع فيروس كورونا الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية لديها خطأ تأهب واستعداد للتعامل مع أي حالة مشتبه بها بفيروس كورونا.

أضافت خلال مداخلة مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن فور اكتشاف الأجنبي حامل كورونا تم إخلاء المبنى الذي كان يعمل به، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية على المتواجدين فيه وتم تطبيق العزل الذاتي لهم.

وأشارت إلى أنه تم إرسال مجموعة من الأطباء لمنظمة الصحة العالمية للتدريب على التعامل مع المرض، ومنظمة الصحة العالمية أرسلت إلى مصر كواشف تستخدم في كشف الحالات المصابة بكورونا، كاشفة أن ثمنها مرتفع للغاية.