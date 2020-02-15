شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: سعر القطن المصري في الخارج أقل من الأمريكي 23% والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن هناك اجتماعات دورية تعقد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة خطة الوزارة لإصلاح الشركات والتغيرات والتعديلات في التشريعات والأمور الإدارية مثل الميكنة.
أضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن القطن المصري يباع في الخارج بأقل من القطن الأمريكي بنسبة 23% نتيحة تلوثه، لافتا إلى أنه سيتم تطوير منظومة المحالج خلال العام الحالي والمقبل.
وتابع الوزير أن الشهر المقبل سيشهد إقامة ما بين 3 شركات لإنتاج القمصان، لتأهيلهما لإنتاج قميص فائق الجودة، موضحًا أن معظم الإنتاج سيكون للسوق الخارجي لأن تكلفة القطن المصري مرتفعة.
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