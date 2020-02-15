شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي يشيد بلقاء السيسي بمحافظ البنك المركزي: «الصناعة شريان حياة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد لقاء اليوم مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بخصوص النهج والسياسة العامة للبنك المركزي وكيفية العبور بالمشروعات الصناعية لبر الأمان، موضحًا أن الرئيس السيسي أطلق عدة مبادرات جديدة لمساعدة المشروعات الصناعية.

وأضاف «الشواربي»، خلال حواره ببرنامج «حوار واستثمار»، على شاشة «الصحة والجمال»، أن الرئيس السيسي يهدف إلى خروج المصانع من أزماتها وجدولة الديون، وفتح الكثير من المصانع المغلقة، وتقديم التسهيلات لأصحاب المصانع من أجل تدوير الصناعة المصرية.

وتابع: «الصناعة شريان أساسي في حياة مصر والمصريين، فرص عمل جديدة وجذب استثمارات جديدة إلى أرض مصر، بالإضافة إلى إنه هيكون فيه منتج مصري نقدر نتعامل معاه ونستفيد منه داخل مصر وخارجها».