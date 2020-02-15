شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «التعاون الأوروبي»: مناقشات حول ميزانية الاتحاد بعد خروج بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إبراهيم العافية، الوزير المفوض، رئيس قطاع التعاون بالاتحاد الأوروبي في مصر، إن مناقشات تدور حاليًا، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث ميزانية الاتحاد، خاصة بعد خروج بريطانيا، والتي كانت تساهم بنحو 12 مليار يورو سنويًا.

وأضاف في تصريحات لعدد من ممثلي الصحف المصرية: «نعمل في الوقت الحالي على تهيئة برامج 2020، تمهيدًا لإقرارها تمويليًا، الفترة المقبلة تشهد بعض الغموض من الجانب الأوروبي، أولًا بالنسبة للموازنة التي سيتم تخصيصها للاتحاد الأوروبي، في الفترة من 2021 و2027، لأن المفوضية الأوروبية اقترحت موازنة معينة العام الماضي، وطلبت زيادة الموازنة السابقة، وهناك مناقشات بين المجلس الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، والمفوضية الأوروبية».

وتابع: «كما أن خروج بريطانيا من الاتحاد له أثره، كانت بريطانيا تضخ 12 مليار يورو سنويًا، في موازنة الاتحاد الأوروبي، من غير الواضح ما إذا كانت الدول الأعضاء، التي تساهم في الميزانية بشكل إيجابي، ستضخ مزيد من المال، أم لا، وبالتالي لا تزال المناقشات تجري في بروكسل حول الميزانية العامة، ومن ثم تحديد الميزانية المخصصة للتعاون الأوروبي مع الدول غير الأوروبية».

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وحول آليات التمويل الجديدة بالاتحاد الأوروبي، قال «العافية»: «لدينا آلية جديدة اسمها»إنديكي«، تضم دول الجوار، وأفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، لتوحيد الأدوات المالية، وهو اقتراح المفوضية الأوروبية، وغير معلوم ميزانية الاتحاد، وتوزيعها على التعاون في القارات، لكن هناك مفاوضات جارية مع مصر لتحديد الأولويات الجديدة، إذا كانت تعليم أم صحة أو بنية تحتية أو تعليم فني أو طاقة متجددة والبيئة».

وأضاف: «لدينا أيضًا»الاتفاق الأخضر«، ويطبق على أوروبا، وهناك بُعد للتعاون، لكل ما له علاقة بالاقتصاد الأخضر وتغير المناخ وتدوير النفايات، كلها أمور يمكننا التعاون فيها مع الحكومة المصرية».

تأتي تصريحات «العافية» في أعقاب جولة تفقدية، في أسوان، لعدد من المشاريع التي يمولها ويدعمها الاتحاد الأوروبي في المحافظة. شملت الزيارة مدرسة محمد صالح حرب الفنية المتقدمة، ويدعمها الاتحاد بمعملين للطاقة المتجددة والكهرباء، ووحدة تنظيم الأسرة في كوم أمبو.

كما شملت الزيارة التفقدية، التي استمرت بين يومي 11 و12 فبراير الجاري، جمعية تنمية المجتمع بقرية الجعافرة، مركز دراو، حيث تمت إجراءات إصار بطاقات الرقم القومي للسيدات، وبعثة طرق الأبواب بالتعاون المجلس القومي للمرأة.

واختتمت الزيارة بتفقد مشروع تحسين الوضع البيئي، في قرية غرب سهيل قبلي، والذي تنفذه جمعية أم حبيبة، ومؤسسة آغا خان.