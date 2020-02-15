شكرا لقرائتكم خبر عن جمال بيومي: البيروقراطية والإعلام أبرز معوقات الاستثمار في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إنه منذ سنوات طويلة وهناك دورات تدريبية ومراكز إعداد القادة للكثير من موظفي الدولة، «إحنا بنسميها إعدام القادة عشان مش بنشوفهم تاني»، موضحًا أن المناخ الاستثماري في مصر يواجه عدة مشكلات وليس الموظف الواحد الذي يقطن أمام الشباك الواحد.

وأضاف «بيومي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حوار واستثمار»، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة «الصحة والجمال»، أن الموظف الذي يقطن في الشباك الواحد يتسلم الورق من المستثمرين «بيدوخ بيهم على 32 وزارة، والوزارات عندها بيروقراطية، ومش عندنا بس ده في دول أوروبية متقدمة برضوا».

وتابع :«الاستثمار الآن في ملف رئيس الوزراء، ويستطيع أن يأمر كل الوزراء فيطاع، المناخ الذي خلقه الإعلام مُعادٍ لمناخ الاستثمار، وخاصة للقطاع الخاص، عمر ما شوفت مسلسل أو فيلم فيه رجل الأعمال شريف، دايما بيقولوا يمتص دماء الدولة والمصريين».