شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة اقتصادية تُعدد المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إنها رصدت انخفاضًا في معدل النمو للقطاع الصناعي مؤخرًا رغم المبادرات التي تتم على أرض الواقع، حيث إن معدل النمو للقطاع الصناعي وصل لـ 2.8% وهو بالنسبة للإمكانيات الهائلة الموضوعة داخل القطاع الصناعي فهي قليلة للغاية.

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وأضافت «الحماقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حوار واستثمار»، الذي يُعرض على شاشة «الصحة والجمال»، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أن هناك مشكلات عديدة يعاني منها القطاع الصناعي في مصر، منها أسعار الكهرباء، حيث إن أسعار الكهرباء ارتفعت بشكل كبير على المصانع.

وشددت الخبيرة الاقتصادية على ضرورة مراجعة أسعار الكهرباء على المصانع ويجب أن تعكس تلك الأسعار العلاقة بين العرض والطلب، ويجب أيضًا على وزارة الكهرباء ضغط التكاليف، «أسعار الكهرباء عملت هاجسا سواء للمستهلكين أو أصحاب المصانع».

وتابعت: «عاوزة إعادة نظر بالكامل، ثورة في مجال التفعيل وضغط التكلفة سواء الكهرباء أو الغاز وارتفاع المياه، فضلا عن ارتفاع أجور العمال، وقانون التأمينات وضريبة القيمة المضافة بدأت تدخل على الخدمات وترفع التكاليف في الكثير من الجهات».