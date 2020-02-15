شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السناوي: كنت سببًا في إصابة عبدالرحمن الأبنودي بأزمة قلبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفى عبدالله السناوى إن هناك موقفا واحدا فقط يندم عليه في حياته المهنية، تسبب في إصابة الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودى بأزمة قلبية.

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أضاف «السناوى»، خلال لقائه مع برنامج «المساء مع قصواء» عبر فضائية «TeN»، أن خلافا تحول إلى سجال بين الأهرام العربى والأبنودى عبر صفحات جريدتى الأخبار والأسبوع، وبعد الهجوم عليه بعنوان يسيء إليه منسوب لشاعر كبير آخر هو صلاح جاهين، يشعر بسببه بالندم قائلا: «ندمت عليه جدا، الأبنودى شاعر عظيم في تاريخنا الأدبى، ولم يكن يصح أن أجرحه في العمق بهذه الطريقة، والخطأ محتمل في العمل الصحفي».

تابع «السناوى» أن الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل ظاهرة فريدة في تاريخ الصحافة المصرية والعربية، ومن حسن حظى أنى قربت منه بلا حواجز، رغم أن هيكل هو أستاذ الحواجز، بمعنى أنه يعرف يضع المسافات ومتى يتكلم ومتى يصمت ومن يقربه ومن يبعده، موضحا أنه كان يرفض وجود ما يطلق عليهم «دراويش هيكل».

ولفت «السناوى» إلى أن هيكل كان منضبطا في حياته، فكان ينام في التاسعة ويصحى في الخامسة صباحا، وتابع: «اختلفت معاه في طريقة حياته، أنا بحب قعدة القهاوى جدا، لكن هو عمره ما قعد على قهوة»، لافتا إلى أن «هيكل عقلية استثنائية وليس مجرد صحفى شاطر، لكنه كان مفكرًا في الأمن القومى، وكتابته كانت تقرأ من قادة عسكريين ودبلوماسيين فهو سيد الوثائق».