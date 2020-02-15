شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «التعاون الأوروبي»: مشروعات الشراكة تخضع لأولويات الحكومة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إبراهيم العافية، الوزير المفوض، رئيس قطاع التعاون بالاتحاد الأوروبي في مصر، إن مشاريع الشراكة التي يتم تنفيذها في مصر تكون بحسب احتياجات وأولويات الحكومة المصرية.

وأضاف في تصريحات لعدد من ممثلي الصحف المصرية: «عندما نصمم أي مشروع يكون بحسب الاحتياجات، التي تم طرحها خلال عمليات التحليل والتقييم، بعد ذلك يتم تحديد المنفذ الذي عمل معنا، نحن لا نستطيع تنفيذ كل شيء بأيدينا، لدينا تنوع في المنفذين، قد تكون الحكومة المصرية، أو وكالات الأمم المتحدة، أو مؤسسات المجتمع المدني، بحسب نوع البرنامج نختار آلية التنفيذ».

وتابع: «بالتالي نعتمد على الحكومة المصرية، وذلك في الوصول إلى القرى والنجوع، بما لديها من قدرة واستطاعة للوصول إلى كل الأماكن، من خلال المديريات في المحافظات المختلفة، ورئاسات المدن والمراكز، ونسهل عملية التمويل ونتابع بشكل مستقل، ونعمل على تقييم النتائج والتأثير».

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وأوضح «العافية» أن بعض الحالات تشهد تمويل المجتمع المدني بشكل مباشر، وقال: «العمل مع المجتمع المدني يكون بقرار من الاتحاد الأوروبي، هناك تمويل من خلال الحكومة، ولدينا بعض الأدوات تتيح التمويل بشكل مباشر للمجتمع المدني، لكن بتنسيق وتوافق مع السلطات المصرية».

تأتي تصريحات «العافية» في أعقاب جولة تفقدية، في أسوان، لعدد من المشاريع التي يمولها ويدعمها الاتحاد الأوروبي في المحافظة.

شملت الزيارة مدرسة محمد صالح حرب الفنية المتقدمة، ويدعمها الاتحاد بمعملين للطاقة المتجددة والكهرباء، ووحدة تنظيم الأسرة في كوم أمبو.

كما شملت الزيارة التفقدية، التي استمرت بين يومي 11 و12 فبراير الجاري، جمعية تنمية المجتمع بقرية الجعافرة، مركز دراو، حيث تمت إجراءات إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات، وبعثة طرق الأبواب بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

واختتمت الزيارة بتفقد مشروع تحسين الوضع البيئي، في قرية غرب سهيل قبلي، والذي تنفذه جمعية أم حبيبة، ومؤسسة آغا خان.