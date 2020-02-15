شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «التعاون الأوروبي»: ندرس مسودة قانون الجمعيات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إبراهيم العافية، الوزير المفوض، رئيس قطاع التعاون بالاتحاد الأوروبي في مصر، إن الاتحاد يدرس حاليًا قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

وأضاف، في تصريحات لعدد من ممثلي الصحف المصرية: «ننتظر اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، ووصلتنا مسودة القانون الجديد منذ أيام لدراستها، ونعمل على تقييمها».

وأكد «العافية» أن موضوع الهجرة يشكل أهمية بالغة بالنسبة لمصر والاتحاد الأوروبي.

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وقال: «لدينا أداة تسمى الصندوق الائتماني مخصص لمشاكل الهجرة، في إطار اتفاقية تم توقيعها مع الحكومة المصرية منذ عامين، وتم توقيع عقد التنفيذ مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 60 مليون يورو، وهناك عقود أخرى تحت الاتفاق سيتم التوقيع عليها».

تأتي تصريحات «العافية» في أعقاب جولة تفقدية، في أسوان، لعدد من المشاريع التي يمولها ويدعمها الاتحاد الأوروبي في المحافظة. شملت الزيارة مدرسة محمد صالح حرب الفنية المتقدمة، ويدعمها الاتحاد بمعملين للطاقة المتجددة والكهرباء، ووحدة تنظيم الأسرة في كوم أمبو.

كما شملت الزيارة التفقدية، التي استمرت بين يومي 11 و12 فبراير الجاري، جمعية تنمية المجتمع بقرية الجعافرة، مركز دراو، حيث تمت إجراءات إصار بطاقات الرقم القومي للسيدات، وبعثة طرق الأبواب بالتعاون المجلس القومي للمرأة.

واختتمت الزيارة بتفقد مشروع تحسين الوضع البيئي، في قرية غرب سهيل قبلي، والذي تنفذه جمعية أم حبيبة، ومؤسسة آغا خان.