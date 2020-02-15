شكرا لقرائتكم خبر عن علاء السقطي يكشف المفهوم الحقيقي للمشروعات الصغيرة: «تنتج أرباحًا بعد 6 شهور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مفهوم المشروع الصغير لا يقتصر على كون تمويله صغيرا فقط أو رأسماله صغيرا، بل هو يعد مشروعا صغيرا من الناحية المالية والتكنولوجية أيضًا، وبالتالي سهل للكثيرين إنتاجه وسهل تمويله، وينتج أرباحًا بعد 6 شهور فقط.

وأضاف «السقطي»، خلال حواره في برنامج «حوار واستثمار»، مع الإعلامي ابراهيم الشواربي، على شاشة «الصحة والجمال»، أن أهم شيء قبل بدء المشروع الصغير هو وجود السوق، «لازم نشوف السوق ونشوف الحاجة اللي بنستخدمها، ونلاقيها إما مستوردة أو محلية»، وبالتالي نحدد السلعة.

وتابع: «حجم المنتجات التي يتم استخدامها وهي بسيطة وتستورد ضخمة جدا، مش محتاجة بحث وتدقيق، قدامنا حلين لإما فعلا تشوف السلعة دي تباع فين، الأستك أو فرشة السنان، لو كتبت على النت هيجبلك المكنة فين وتكلفته إيه وكل حاجة، دور على المنتج ده سهل، خش واقرأ هتدرك تكلفة السوق اللي موجود».