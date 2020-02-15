شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: إجراءات الوزارة للوقاية من فيروس كورونا الجديد «واجب وطني» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن ما تقوم به الوزارة من إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد «واجب وطني»، وهناك ترصد واضح بالطب الوقائي بالوزارة.
أضافت الوزيرة، في مداخلة مع برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور» الفضائية، أن هناك سيطرة على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية المصرية وهناك إجراءات طبية مشددة للتعامل مع أي حالة اشتباه بالإصابة بالفيروس.
تابعت أنه لم تظهر أي أعراض للفيروس على حامل فيروس كورونا في مصر، مضيفة أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى فورا بسيارة إسعاف عالية التعقيم، وتم فحص الشاب واكتشاف أن الفيروس إيجابي لديه، والشاب يبلغ 33 عاما.
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