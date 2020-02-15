شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الدوري هدية للأهلي من الحكام المصريين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الدوري الممتاز سيحصل عليه النادي الأهلي، خلال الموسم الحالي، كهدية من الحكام المصريين.
وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تطبيق خاصية «الفار» جيد.
وطالب بأن يتم تأجيل لقاء الفريق أمام الأهلي المقرر يوم 24 فبراير الجاري في القمة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري قائلًا: «إحنا كده بندغدغ اللاعبين».
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