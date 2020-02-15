شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: البعض تواطأ لإسقاطي.. وأموال نقابة المحامين ملك «المشتغلين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب سامح عاشور، نقيب المحامين، عن فخره بالحضور الكثيف للمحامين خلال لقائه المفتوح مع أعضاء النقابة بالإسكندرية، مؤكدًا أنه تاج على رأسه، وأنه مشهد لا يقل في نظره عما وصفه بـ«يوم الكرامة» في 15 يناير من العام الماضي.

وقال «عاشور»، خلال المؤتمر المنعقد بالإسكندرية، السبت، إن «المحامين الذين امتلأت بهم محكمة جنوب القاهرة، جاءوا للدفاع عن أنفسهم ونقابة المحامين»، مشيرًا إلى أن البعض نصحه بتنفيذ الحكم الصادر لعدد من خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، والبعض الآخر نصحه بتكليف هيئة دفاع عنه وعدم الذهاب للمحاكمة، وخاصة أنها أمام محكمة الجنح المستأنفة.

وأضاف: «رأيت أنه من غير اللائق بنقيب المحامين أن يفر من مصير المحامين، وأن أهرب من أقدس معركة خضتها لصالح المحاماة وصالح الوطن، وقررت الذهاب للمحكمة مهما كانت النتيجة، فإما أن تنتصر المحاماة وإما أن يحبس سامح عاشور»، مشيرًا إلى أن «بعض المحامين باعوا شرفهم المهني، وفرطوا في مصلحة النقابة، وقاتلوا مع خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، ولكن المحامين انتصروا لنقيبهم ونقابتهم، وليس المرافعة، أو مذكرات الدفاع التي قدمت».

وتابع «عاشور»: «تلك المرحلة صاحبتها معركة لا تقل أهمية، وهي تنقية الجداول من غير المشتغلين، بعدما قاربت النقابة على الإفلاس الاكتواري في 2011»، مؤكدًا أن «النقابة ملك لأصحابها المتمثلين في المحامين المشتغلين دون سواهم، فهم من يدفعون موارد النقابة المتمثلة في المحامي المشتغل هو من يدفع موارد النقابة، وعندما توزع يجب أن تنفق على أصحابها فقط، وليس مشاركة غير المشتغلين للمحامين في تلك الموارد»، مكملًا: «كانت معركة حياة أو موت، تواطأ فيها بعض النقابيين مع هؤلاء لإسقاط سامح عاشور، وكان لا بديل سوى الانتصار فيها، وعدم تسليم النقابة لغير المشتغلين».

وأوضح: «سامح عاشور سينتهي يومًا من الأيام، وستبقى النقابة وشرف المحاماة»، مشيرًا إلى أن «تعديلات قانون المحاماة، أعطت لمجلس النقابة سلطة وضع ضوابط وشروط تجديد الاشتراك للتثبت من الاشتغال، وربط تأدية الخدمات النقابية بالاشتغال»، مؤكدا أن «المعركة الحقيقة المتواجدة الآن بين فريقين، الأول يريد تمكين التعليم المفتوح وغير المشتغلين من أموال وجداول النقابة، والآخر يحافظ على النقابة وجداولها».

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وتساءل «عاشور»: «لماذا يريد البعض بيع نقابة المحامين والتفريط في أموال المحامين؟، فهل ذلك رغبة في حصد أصوات غير المشتغلين التي تريد التشفي والانتقام»، كاشفًا عن أن «ودائع النقابة المالية بلغت 660 مليون جنيه، لتكون الأعلى في تاريخ النقابة، رغم الإنشاءات والأبنية الجديدة، وزيادات المعاش والعلاج ليكونا الأعلى في مصر».

وأفاد «عاشور» بأن «الزيادة التي أقرتها الجمعية العمومية للمعاش في نوفمبر الماضي هي البداية والخطوة الأولى، وهناك خطوات أخرى ستتحقق مع استمرار زيادة الموارد، وترشيد الإنفاق»، مضيفًا أنه «تم ضبط مدخلات النقابة من خلال إعادة رسوم التصديق على العقود لصالح النقابة، ودمغة المحاماة الإلكترونية، وتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى وتوريدها من جانب وزارة العدل، يوما بيوم عقب بروتوكول مع وزارة العدل، كما أن النقابة تسعى لمستحقاتها السابقة لدى الوزارة ولن تتركها».

وعن بروتوكول القيمة المضافة، صرح «عاشور» بأنه عطل 3 جرائم نص عليها القانون، متمثلة في العقوبات المقررة حال عدم التسجيل، وتقديم الإقرار الشهري، ودفع نسبة الـ 10% من إجمالي الدخل، كما حدد البروتوكول قيمًا مقطوعة تدفع عند قيد الدعوى، متسائلًا: «صدر القانون منذ 3 سنوات، فهل أحيل أي محامٍ للمحاكمة بسبب القيمة المضافة، الرد لا، وبالتالي فإن البروتوكول حمى المحامين ودفعت ضررا عنهم، كما أن النقابة كذلك طعنت بعدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا».

وشدد «عاشور» على أن «أكاديمية المحاماة ليست مجرد مبنى، بل قيمة كبرى أضيفت للمحاماة، واجتياز الدراسة بها شرط للقيد بجداول النقابة، مما يوقف الزحف العشوائي الحالي، ويرفع من قدر المحاماة، ويجعل الانضمام للنقابة أعز من الانضمام للنيابة والقضاء»، مؤكدًا أنه «لا يوجد في القضاء أو النيابة أو الشرطة أو المحامين من يستهدف استعداء الطرف الآخر، وأي جهة لا تستطيع ضبط سلوك كل أفرادها، له نتاج للتربية»، متابعًا: «كل فئة من فئات المجتمع بها جزء خارج عن التربية».

واستطرد نقيب المحامين قائلًا: «دور النقابة الحفاظ على كرامة أعضائها حال حدوث أزمة لأحدهم»، مدللًا بأزمة «محامي المحلة»، الذي تعدى عليه ضابط شرطة، وأحيل للتحقيق، وأوقف عن العمل من قبل وزير الداخلية، وجدد حبسه عدة مرات، ذاكرًا أن «الداخلية أحالت 3 ضباط للتحقيق عندما علقوا على الواقعة بالتهكم على المحامين».

وعن نادي المحامين بجليم، أوضح نقيب المحامين أن «شركة الإنتاج الحربي للمشروعات المنفذة للنادي وعدت بتسليم المرحلة الأولى من النادي في النصف الثاني من إبريل المقبل»، متابعًا: «بعون الله ستفطرون به رمضان المقبل»، متعهدًا ببناء مقر جديد لمحامي الإسكندرية، يليق بالمحامين على أن تتفق نقابتا شرق وغرب على قطعة الأرض المناسبة لإقامة المقر.