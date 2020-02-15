شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: تحقيق توافق بين الدول الثلاث حول سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إنه تم تحقيق التوافق قدر الإمكان بين رؤى الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان فيما يتعلق بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار من حسن النية واتفاقية المبادئ.

أضاف «السباعي»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحياة»، مساء السبت، أن مصر وأثيوبيا والسودان تمكنت من طرح وجهات نظرهم كاملة خلال جولات مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أن الجلسات كانت متوالية خلال الفترة الماضية برعاية أمريكية، حيث تحقق قدرا من التوافق وتقريب وجهات النظر.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على صياغة المحددات، التي تم التوصل إليها في شكل بنود من جانب الطرف الأمريكي والبنك الدولي، لعرضه على الدول الثلاث استعدادا لإقراره وتوقيعه.