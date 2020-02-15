شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يلتقي نظيرته النرويجية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، السبت، مع إين إريكسن سوريد، وزيرة خارجية النرويج، وذلك خلال زيارته الحالية لمدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن.

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وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد في بداية اللقاء حرص مصر على تعزيز وتطوير التعاون الثنائي مع النرويج في مختلف المجالات، مستعرضاً الاصلاحات الاقتصادية التي عكفت الحكومة المصرية على تنفيذها، ومنوها بأهمية زيادة قيمة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

من جهتها، أشادت الوزيرة النرويجية بالتعاون الثنائي القائم مع مصر، مقدمة الدعوة للوزير شكري لزيارة أوسلو في أقرب فرصة.

وأضاف حافظ أن اللقاء شهد كذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن مختلف القضايا والملفات الإقليمية التي تهم البلدين، بما في ذلك مستجدات القضية الفلسطينية، فضلاً عن تطورات الأوضاع في ليبيا.