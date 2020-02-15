شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يلتقي وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، السبت، أرانشا جونزاليس لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الأسبانية، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري قدم التهنئة في بداية اللقاء للوزيرة الأسبانية بمناسبة توليها مهام منصبها في 13 يناير 2020، معرباً عن التطلع إلى التشاور والتنسيق معها إزاء مجمل القضايا المشتركة خلال المرحلة القادمة، ومشيداً بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

ومن جانبها، أكدت الوزيرة الأسبانية على أهمية مصر بالنسبة لبلادها كشريك رئيسي بالمنطقة وبوابة لأفريقيا، مؤكدة أيضاً على خصوصية منطقة المتوسط، ومعربةً عن التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في المجالات المختلفة. كما حرصت وزيرة خارجية أسبانيا على الاستماع للرؤية المصرية إزاء القضايا الاقليمية محل الاهتمام المشترك، وخاصة التطورات في ليبيا، ومستجدات القضية الفلسطينية.