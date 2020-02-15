شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 15 مكمورة فحم مخالفة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت وزارة البيئة، من خلال الفرع الإقليمى بطنطا، حملة مكبرة على مستوى محافظة كفرالشيخ، شملت مكامير الفحم المخالفة وغير المطورة، استجابة لشكوى المواطنين بمركز «سيدى سالم»، بشأن التضرر من وجود مكامير فحم مخالفة، وذلك بالتنسيق مع المحافظة ورؤساء المدن والوحدات المحلية ومديرية الأمن والحماية المدنية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه تم تنفيذ 15 قرار إزالة ومصادرة 10 أطنان من الأخشاب المجهزة للحرق وجميع الخامات والمعدات المستخدمة، وتم التحفظ عليها في زمام الوحدة المحلية، وجار استكمال أعمال اللجنة للقضاء تمامًا على جميع المخالفات الناتجة عن هذه المكامير الملوثة للبيئة. يُذكر أنه سبق دعوة أصحاب المكامير غير المطورة لتطويرها طبقًا للاشتراطات البيئية التي يضعها قانون البيئة.

في شأن آخر، افتتحت وزيرة البيئة، السبت، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المحطة الوسيطة بكرداسة لتجميع المخلفات على مساحة ٣٥٠٠ متر مربع، بتكلفة ١٧ مليون جنيه.