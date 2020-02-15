شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع الأجنبي حامل «كورونا» الحجر الصحي في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علمت «المصرى اليوم» أن الأجنبى الذي تم اكتشاف حمله فيروس كورونا شاب صينى الجنسية، حيث تم نقله من القاهرة إلى مركز الحجر الصحى في مستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، وذلك داخل سيارة إسعاف ذاتية التعقيم، حيث وصل إلى الحجر الصحى الساعة 11 صباح الجمعة، قبل إعلان وزارة الصحة الخبر بحوالى 9 ساعات تقريبًا. يُذكر أن الشاب الصينى لم تظهر عليه أي أعراض للإصابة بالفيروس، ويتحرك داخل مقر الحجر بنشاط وحيوية وبكل حرية، ودرجة حرارته عادية، وتبادل على رعايته طاقم طبى مكون من 8 أطباء و4 طاقم تمريض كل 8 ساعات، ويتم قياس حرارته كل ساعتين، وإجراء تحليل للفيروس بمعرفة الطاقم الطبى المعاون كل 8 ساعات، ومراجعة التحاليل بمعرفة طاقم متخصص على أعلى مستوى، كما أن طاقم التمريض يتابعه كل ساعتين لأخذ مقياس الحرارة والضغط ومستوى السكر في الدم وقياس معدلات ضربات القلب ومقارنتها كل 8 ساعات لتسجيل أي اختلاف والتعامل معه فورًا.

من ناحية أخرى، تفرض أجهزة الأمن طوقًا حول مبنى مستشفى النجيلة على بُعد 500 متر من كل اتجاه، كما توجد بوابات لمنع دخول أو خروج أي من المتعاملين طبيًا مع الحالات المحتجزة أو المشتبه بها إلا بتصريح خاص من وزارة الصحة، التي تتخذ تدابير احترازية ووقائية على أعلى مستوى داخل مقر الحجر الصحى وداخل وخارج مستشفى النجيلة المركزى، الذي يُعد به المقر المجهز للحجر الصحى لعزل حالات «كورونا» وعلاجها.

وعلمت «المصرى اليوم» أن جميع المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية الموجودين في الحجر بأحد الفنادق السياحية في مدينة مرسى مطروح كلهم بحالة جيدة، ولم تظهر على أي منهم أي أعراض للإصابة بـ«كورونا»، ومن المقرر انتهاء مدة احتجازهم ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، غدًا، وفى حال خروجهم سيتم نقلهم إلى ذويهم الثلاثاء المقبل، بعد التأكد من عدم حملهم الفيروس أو وجود أي أعراض للإصابة نهائيًا. واتخذت وزارة الصحة التدابير الكاملة للتخلص الوقائى الآمن من كل الأدوات الصحية التي استخدمتها في متابعة قياسات ورعاية العائدين طيلة مدة رعايتهم بمرسى مطروح، حيث سيتم جمع هذه الأدوات وحرقها بالمحارق الصحية الآمنة.