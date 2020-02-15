شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري يبحث مع وزير خارجية سلوفينيا القضايا الإقليمية وسبل حلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير الخارجية سامح شكري لقاءً مع وزير خارجية سلوفينيا "ميرو سرار"، اليوم السبت، على هامش انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن، حيث تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، فضلاً عن التشاور حول العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بالإعراب عن تقدير مصر للعلاقات المتميزة التي ترتبط البلدين، مؤكداً حرص الجانب المصري على استمرار التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومعرباً عن التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون مع سلوفينيا داخل المحافل الإقليمية والدولية.

وأردف حافظ، أن الوزيرين ناقشا سُبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية، وضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت بالقاهرة في مارس 2019 برئاسة وزيري الخارجية، ليتسنى تعظيم الاستفادة من عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة المقرر انعقادها خلال النصف الثاني من العام الجاري.

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واختتم حافظ تصريحاته مشيراً إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة حول القضايا الإقليمية التي تهم الجانبين، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وسُبل التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية.