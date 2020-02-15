​الأولى في الأسطول الجديد.. منار يستقبل طائرة مصر للطيران "إيرباص 320 neo"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم السبت، أولى طائرات أسطول مصر للطيران الجديد، من طراز إيرباص.

ودخلت الطائرة المطار بحروف تسجيل "SU_GFJ" من طراز إيرباص "A320neo" قادمةً من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا، وهي الأولى من أصل 15 من عائلة طائرات "A320neo" تم التعاقد عليها لتشمل 8 طائرات من طراز الإيرباص "A320Neo" و7 طائرات من طراز الإيرباص "A321Neo"، والمقرر تسليمها بالتعاون مع شركة "إيركاب" لتكون بذلك أول شركة تُشغل طرازي "A320neo" و"A220" من الطائرات الحديثة ذات الممر الواحد، في أسطولها الجوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال وزير الطيران، إن تحديث أسطول مصر للطيران، إحدى حلقات سلسلة تطوير قطاع الطيران المدني، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة، بتكثيف الجهود للنهوض بالقطاع وجميع الشركات التابعة له، من خلال تطوير رؤية القطاع وترشيد الإنفاق والاهتمام بالعنصر البشري والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء.

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وصرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن عدد طائرات إيرباص التابعة لأسطول الشركة، وصل إلى 22 طائرة من بينها 8 طائرات من طراز 300-A220 ويأتي إضافة طرازي A320neo و A220 في إطار خطط الشركة الهادفة إلى تحديث وتطوير جميع طائرات أسطولها ذات الممر الواحد.

وأضاف عادل أن الطائرة توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات، من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت، وخاصية الـLive TV التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الإخبارية والرياضية و غيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، ويوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية.

وتتمتع طراز A320neo بهيكل عريض يعد الأوسع ضمن فئته، وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كلّ مقعد.

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