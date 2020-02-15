أمطار على القاهرة والصغرى 10.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد الأحد، طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، تكون غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح معتدلة على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، نشطة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على محافظات ومدن مصر..

الصغرى العظمى

القاهرة 10 18

شبين الكوم 10 18

طنطا 10 18

دمنهور 10 18

الإسكندرية 11 18

بلطيم 10 19

مطروح 10 17

السلوم 09 16

سيوة 12 18

بورسعيد 13 18

دمياط 13 18

الزقازيق 10 18

الإسماعيلية 09 19

السويس 09 19

العريش 08 17

رفح 08 17

رأس سدر 12 19

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نخل 03 19

نويبع 18 21

طابا 15 18

كاترين 07 17

الطور 12 21

شرم الشيخ 17 25

الغردقة 14 24

مرسى علم 14 25

الفيوم 10 19

بني سويف 09 20

المنيا 09 21

أسيوط 08 22

سوهاج 08 22

قنا 10 24

الأقصر 11 25

أسوان 13 26

أب وسمبل 12 26

الوادي الجديد 08 24

شلاتين 20 26

أبو رماد 19 27

حلايب 21 24

رأس حدربة 20 25​