غدًا.. وزيرة الصحة تدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من "الأسمرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، غدًا الأحد، إلى وحدة صحة الأسمرات؛ لتدشين الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، والمخصصة للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام.

من ناحيته، قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، في تصريحات صحفية، إنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع محافظات الجمهورية وتستهدف 16.5 مليون طفل تقريبًا، لافتًا إلى أن التطعيم في الريف سيتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن يتم التطعيم فيها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، حتى الساعة الخامسة مساء.

وأضاف "مجاهد" أنه سيتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة، لافتًا إلى أنه يشارك في الحملة حوالي 90 ألف فرد من الأطقم الطبية تم إعدادهم وتدريبهم بشكل جيد لتنفيذ الحملة.​