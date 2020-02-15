متحدث الصحة يكشف أسباب إخفاء جنسية حامل فيروس "كورونا" في مصر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية أشادت بتعامل الصحة المصرية مع الحالة المصابة بفيروس "كورونا المستجد".

وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد" أن هناك خصوصية حول البيانات التي تخص المرضى وفقًا لبرتوكول منظمة الصحة العالمية، لذلك أخفيت جنسية الشخص الأجنبي الحامل لفيروس كورونا في مصر.

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ونفى مجاهد ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وفي حال حدوث ذلك سيتم الإعلان رسميًا عن كافة التفاصيل.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أن منظمة الصحة العالمية أرسلت أجهزة حديثة كاشفة عن حالات الإصابة بفيروس كورونا بجانب 4 دول في المنطقة.