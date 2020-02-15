نشرة الحوادث المسائية.. الطيار "أبو اليسر" ومحمد رمضان أمام القضاء وسجن شقيق "بطرس غالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

المشدد 30 سنة لشقيق يوسف بطرس غالي وتغريمه 6 ملايين بقضيتي "تهريب آثار"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بمعاقبة المتهم بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف غالي، بالسجن المشدد 30 سنة، وتغريمه 6 ملايين جنيه في قضيتي "تهريب الآثار" المصرية للخارج.

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النيابة تحفظ التحقيقات في وفاة هيثم أحمد زكي: "الوفاة طبيعية"

أمرت نيابة أول وثان الشيخ زايد، برئاسة المستشار علي وشاحي رئيس النيابة، بحفظ التحقيقات في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي داخل شقته بكومبوند بيفرلي هيلز.

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التحفظ على أموال المتهمين في قضية غسيل الأموال بـ"بريد مطروح"

أمرت النيابة العامة بالتحفظ ومنع التصرف على جميع أموال وممتلكات 20 متهمًا في قضية غسيل الأموال بمكتب بريد مطروح.

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مجازاة 7 مسئولين سابقين بالوحدة المحلية لطنطا لتراخيهم عن إصلاح معدات

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، حكمها في اتهام 8 مسئولين بجراج الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا، لتراخيهم عن إصلاح سيارات ولودر وونش، ترتب عليه الإضرار بمالية الدولة .

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الطيار أشرف أبواليسر يطالب محمد رمضان بتعويض 25 مليون جنيه

أقام الطيار أشرف أبواليسر دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، يطالب فيها الفنان محمد رمضان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

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11 أبريل.. الحكم في دعوى عزل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة، للحكم بجلسة 11 إبريل المقبل.

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الداخلية تفتتح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة

تفتتح وزارة الداخلية، مجمع تراخيص سيارات القاهرة الجديدة للتيسير على قاطني منطقة القاهرة الجديدة، تضم وحدة تراخيص مرور القاهرة الجديدة، وحدة تراخيص مدينة نصر، وحدة تراخيص مصر الجديدة.

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ضبط المتهمين بالتعدي على مندوب مبيعات والاستيلاء على هاتفه بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، في القبض على مهندس وزوجته اعتديا على مندوب مبيعات والاستيلاء على هاتفه المحمول، وإكراهه على توقيع إيصال أمانة.

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سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن في دمياط.

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سائق يطلق النيران اعتراضاً على زواج والدته في الساحل

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على سائق وآخر أطلقوا النار اعتراضًا على زواج والدته من آخر بمنطقة الساحل.

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