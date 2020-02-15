اختلس آلاف الدولارات.. إحالة رئيس شركة استثمارية للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أحالت النيابة العامة رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار والتنمية السياحية للجنايات لاتهامه باختلاس

880 ألف دولار، و611 ألف و980 جنيهًا من أموال الشركة.

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وتبين من التحقيقات التي باشرتها النيابة، أن المتهم بصفته رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة، اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بها، مستغلا مسئوليته عن حق التعامل منفردا على حساباتها البنكية، محتبسا ذلك المبلغ لنفسه بنية تملكه.

وقدرت المبالغ التي تحصل عليها بـ 880 ألف دولار و611 ألف و980 جنيه من أموال جهة عمله المودعة بحساب الشركة لدى أحد البنوك والمحولة من أحد مساهمي الشركة لاستثمارها في أوجه نشاطها.

وأوضحت التحقيقات أن المبالغ التي تحصل عليها المتهم لم يقم باستثمارها في أية تعاملات تتعلق بنشاط الشركة، كما لم يقم بردها للشاكية في حقه بوصفها أحد المساهمين بالشركة.