أخبار مصر | هيئة المستشفيات التعليمية: راتب الطبيب بالخارج 10 أضعاف نظيره المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيئة المستشفيات التعليمية: راتب الطبيب بالخارج 10 أضعاف نظيره المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد صلاح، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه يوجد عجز في الكادر الطبي بمستشفيات ومعاهد الهيئة على مستوى الجمهورية.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن نسب العجز توجد في تخصصات التخدير والرعاية المركزة، موضحًا أن دخل الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية في تخصص التخدير والرعاية الحرجة ضئيل جدًا مقارنة بدول الخارج التي يفوق راتب الطبيب بها أكثر من 10 أضعاف راتب الطبيب المصري، ولذلك يوجد لدينا عجز في مقدمي الخدمة الصحية.

وطالب رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بزيادة رواتب الأطباء وزيادة بدل العدوى والحوافز؛ لتفادى أزمة عزوف الأطباء عن العمل وبحثهم عن فرص في المستشفيات الخاصة والدول العربية، مشيرًا إلى أننا نأمل في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير فرص عمل للأطباء والتمريض برواتب عادلة.

وأكد أن أعدد المرضى المترددين على مستشفيات الهيئة يتراوح من 5 إلى 6 ملايين مريض سنويًا، وتتغير الأعداد وتزداد كل سنة عن الأخرى، مما ينذر بكارثة حال استمرار نقص الكوادر الطبية.