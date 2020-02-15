أخبار مصر | وزير الخارجية يلتقي وزيرة الدفاع الوطني اللبنانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية يلتقي وزيرة الدفاع الوطني اللبنانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع الوطني في لبنان "زينة عكر"، حيث تم بحث مسار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تضمن تأكيد الوزير شكري حرص مصر على أمن وسلامة واستقرار لبنان، ودعم تحقيق المصالح الوطنية اللبنانية، مُثمناً خصوصية العلاقات الشعبية والرسمية بين البلدين الشقيقين.