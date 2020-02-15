أخبار مصر | "يتسلمون العمل سبتمبر المقبل".. أبرز المعلومات عن خبراء التعليم اليابانيين في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يتسلمون العمل سبتمبر المقبل".. أبرز المعلومات عن خبراء التعليم اليابانيين في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفى هذا السياق تستعرض "الخليج 365" أبرز محطات الخبراء في مصر -التعاقد مع الدولة المصرية سيكون لمدة عام ويجدد.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التعاقد مع عدد من الخبراء اليابانيين للعمل كمشرفين على بعض المدارس في مصر لتطبيق أنظمة التوكاتسو خلال العام الدراسي المقبل 20212020.



- يبدأ الفريق عمله مع العام الدراسي الأكاديمي المقبل.



- يتسلمون عملهم في شهر سبتمبر المقبل.



- يصل عدد الخبراء 13 خبيرا من بينهم 9 جاءوا لزيارة مدرستين من المدارس المصرية اليابانية.

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-المشرفون اليابانيون لديهم خبرات عديدة، منهم رئيس اتحاد المدارس اليابانية في اليابان، ومنهم خبير يعمل مدير المدرسة المصرية اليابانية في أستراليا، وأيضا يوجد منهم خبير واضع مناهج التوكاتسو في اليابان وقد تم كتابة اسمه على الكتب التي تحمل هذه المناهج.