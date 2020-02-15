أخبار مصر | "يتسلمون العمل سبتمبر المقبل".. أبرز المعلومات عن خبراء التعليم اليابانيين في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يتسلمون العمل سبتمبر المقبل".. أبرز المعلومات عن خبراء التعليم اليابانيين في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
-التعاقد مع الدولة المصرية سيكون لمدة عام ويجدد.
- يبدأ الفريق عمله مع العام الدراسي الأكاديمي المقبل.
- يتسلمون عملهم في شهر سبتمبر المقبل.
- يصل عدد الخبراء 13 خبيرا من بينهم 9 جاءوا لزيارة مدرستين من المدارس المصرية اليابانية.
-المشرفون اليابانيون لديهم خبرات عديدة، منهم رئيس اتحاد المدارس اليابانية في اليابان، ومنهم خبير يعمل مدير المدرسة المصرية اليابانية في أستراليا، وأيضا يوجد منهم خبير واضع مناهج التوكاتسو في اليابان وقد تم كتابة اسمه على الكتب التي تحمل هذه المناهج.
جدير بالذكر أن التعاقد تم بمقر السفارة المصرية في طوكيو، وبحضور السفير أيمن كامل سفير مصر في اليابان، والدكتور هاني الشيمي المستشار الثقافي بطوكيو، والسيدة هانم أحمد الملحق الثقافي بطوكيو، خلال زيارة وفد الوزارة إلي اليابان، والذي ضم الأستاذة نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على منظومة التعليم الياباني لتفقد المدارس في اليابان والتعرف عن قرب على أنظمة التوكاتسو المطبقة وزيارة وفد معلمين المدارس المصرية اليابانية أثناء تدريبهم في جامعة فوكوي.
ويهدف التعاقد مع الخبراء اليابانيين إلى المساهمة بشكلٍ إيجابي في إرساء قواعد الإدارة المدرسية المتبعة في اليابان بالمدارس المصرية اليابانية مما يساهم في نشر ثقافة الدقة والتفاني في العمل في الأجيال الناشئة ليكونوا بمثابة قاطرة الدولة والمجتمع، وبما يساهم في استراتيجية بناء الإنسان المصري من المهد.
وعقد المكتب الثقافي المصري في اليابان، سلسلة من اللقاءات والمحاضرات عن طبيعة الشعب المصري والعادات والتقاليد للخبراء قبل بدء مهمتهم في مصر، فيما عقد البروفيسور سوجيتا الخبير في التوكاتسو محاضرة عن منظومة التعليم الياباني في مصر.
يذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية وصل إلى 41 مدرسة بمختلف محافظات مصر، بعد انضمام مدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.