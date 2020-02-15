أخبار مصر | سامح شكري: مصر تحرص على أمن واستقرار العراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح شكري: مصر تحرص على أمن واستقرار العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، نظيره العراقي محمد علي الحكيم، لمُتابعة مسار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات الدورة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء حرص مصر على أمن واستقرار العراق الشقيق، مُعرباً عن التطلع إلى سرعة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بما يُلبي تطلعات الشعب العراقي، ويُعزز من دور العراق العربي والإقليمي كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.

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وأوضح حافظ أن اللقاء تناول كذلك سُبل تعزيز مسار التعاون الثنائي، فضلاً عن بحث آفاق التعاون في مجالات جديدة بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم بحث آليات العمل ذات الصلة بالتعاون الاستراتيجي المصري العراقي الأردني وفقاً للتكليفات الصادرة عن القمم الثُلاثية التي عُقدت بين قادة الدول الثلاث، من أجل تحقيق مصالح شعوبهم في الاستقرار والازدهار الاقتصادي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول آخر التطورات على الساحة الإقليمية، وعلى رأسها المُستجدات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا، كما تم التأكيد على ضرورة وقف التدخلات الإقليمية في الشئون الداخلية للدول العربية بهدف ممارسة النفوذ الإقليمي، وتداعيات تلك الممارسات على أمن واستقرار المنطقة ككل.