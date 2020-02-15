أخبار مصر | غدا.. جامعة الأزهر تبدأ تحكيم مشاريع مسابقة ريادة الأعمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. جامعة الأزهر تبدأ تحكيم مشاريع مسابقة ريادة الأعمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ جامعة الأزهر، صباح غدٍ الأحد، عقد لجان تحكيم مسابقة دوري ريادة الأعمال، الذي تم تنفيذه للمرة الأولى، تحت رعاية الدكتور يوسف عامر، نائب شؤون التعليم.

وقال عامر في تصريحات له السبت، إن لجان التحكيم تعقد على مدار يومين من التاسعة وحتى الثانية ظهرًا، ويشارك فيها أعضاء من هيئة التدريس بجامعة الأزهر.

وأضاف عامر، أنه سيتم التحكيم في مشروعات متعلقة بالزراعة وإعادة التدوير والهندسة والطاقة الكهربية، والطبية والعلمية وتكنولوجيا وتطبيقات هواتف"، على مدار يومين.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن أبرز المشروعات هي "جمع أموال الزكاة، ومقهى بنات، ومركز دراسات تجارية وتلقيح النخل وتحويل بقايا الطعام لغاز".