أخبار مصر | وزير الخارجية: ننسق مع النمسا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية: ننسق مع النمسا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، مع "الكسندر شالينبرج"، وزير خارجية النمسا، وذلك خلال زيارته الحالية لمدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات مع النمسا في شتى المجالات، بما يعكس قوة العلاقات السياسية والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية المصري تطرق لحرص مصر على التنسيق مع الجانب النمساوي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، واستعرض التعاون القائم مع الدول الأوروبية في هذا الشأن، وأشاد وزير خارجية النمسا بالجهود المصرية في هذا المجال.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف عملية السلام، وسُبل حلحلة الأزمة الليبية.