مصر | النيابة تقرر تشريح جثة شاب عثر عليه مقتولا في عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تقرر تشريح جثة شاب عثر عليه مقتولا في عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة شرق القاهرة، اليوم السبت، تشريح جثة شاب عثر عليه مقتولا أمام أحد المنازل بمنطقة عين شمس.

البداية بتلقي قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة أدت نهايتها بمتوفي أمام أحد المنازل بعين شمس.

وانتقل على الفور ضباط قسم شرطة عين شمس إلي مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب إثر ضربات وكدمات شديدة، وبإجراء البحث والتحريات، تبين أن صاحب العقار وابنة وراء الواقعة لخلافات بينهم وبين المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم الحادث علي إثر خلافات بينهما واعتراضهما علي وقوف المجني عليه أمام منزلهما، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق بأمرها حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق.