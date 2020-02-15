مصر | بالأسماء.. إخلاء سبيل 9 متهمين في أحداث 20 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. إخلاء سبيل 9 متهمين في أحداث 20 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإخلاء سبيل 9 متهمين على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث 20 سبتمبر"، والمتهمين فيها بالتظاهر بدون تصريح، ونشر أخبار كاذبة.

والمتهمون هم كل من، "أحمد محمد علي حسن، حامد سليم عيسى أحمد، عبده محمد عبدالباسط حامد، محمد محمود علي عبدالحفيظ، محمد سعدي ربيع أحمد، إبراهيم طه أحمد رضوان، عبدالحميد محمد أحمد حمدان، أحمد عثمان محمد حامد، صبري محمد أدم إسماعيل.