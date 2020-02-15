شكرا لقرائتكم خبر عن «أم صابر» سيدة عزبة الهجانة: الرئيس السيسي قال لي «هعوضك بعينيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الحاجة فادية أم صابر، سيدة عزبة الهجانة التي التقت الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال متابعته أعمال تطوير عزبة الهجانة، ووجه الرئيس بعلاجها على نفقة الدولة، إنها لم تكن تعرف بقدوم الرئيس.

أضافت خلال لقائها مع قناة «صدى البلد»، السبت، أنها من سكان عزبة الهجانة منذ 40 عاما وتبيع خضراوات على الرصيف، وأنها كانت تتابع ما يحدث في العزبة، الجمعة الماضي، وفوجئت بالسيسي يتحدث معها ووعدها بتعويضها عن الكشك الذي كانت تبيع به الخضراوات وقائل لها «هعوضك بعنيا».

وأشارت سيدة عزبة الهجانة إلى أن الرئيس السيسي وعدها بتوفير محل جديد لها مع علاجها على نفقة الدولة، وأنها تلقت العلاج مباشرة بعد مرور 24 ساعة من مقابلتها للرئيس.