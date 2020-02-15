شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سوء النظافة.. محافظ البحيرة يقرر استبعاد 3 مسؤولين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استبعاد نائب رئيس مدينة كفر الدوار لقطاع النظافة، ورئيس قرية زُهرة، ومشرف قطاع النظافة الثالث بمدينة كفر الدوار، من مناصبهم، نظرًا لسوء حالة النظافة وتراكم القمامة بالمدينة والقرية.

جاء ذلك خلال جولة بمركز ومدينة كفر الدوار، والتى لاحظ خلالها تراكم القمامة ببعض المناطق بشارع بورسعيد، وعلى جانب الطريق الزراعى بمظهر غير لائق، في نظام المدينة وقرية زُهرة، وأصدر المحافظ على الفور قرارًا باستبعادهم من موقعهم وتكليف آخرين بدلاً منهم.

وشدد المحافظ على اللواء أحمد مرزوق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، أنه لا مكان لمسؤول متكاسل أو متخاذل في أداء العمل، ولا تهاون مع المقصرين في أداء مهام وظيفتهم.