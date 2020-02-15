شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: نستهدف الوصول بإنتاج «الدلتا للصلب» إلى 200 ألف طن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك خطة إصلاح جاهزة من سبتمبر الماضي لقطاع الأعمال، ونحن نسير في خطوات الإصلاح بخطى جيدة، وكل 4 أشهر يتم إعادة تحديث خطة التطوير بكل تفاصيلها وعرضها على الرئيس.

وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة مع برنامج «بالورقة والقلم» عبر فضائية «TEN»، السبت، أن لقاءه مع الرئيس، السبت، كان للحديث حول موضوعات تم استكمالها مثل موضوع المصانع التي تم البدء في تحديثها مثل مصنع الدلتا للصلب الذي تم مضاعفة انتاجه من 80 ألف طن لـ 200 ألف طن، وتم شراء مسبك في يناير الماضي لمضاعفة الانتاج لـ 10 أمثال، ومحلج الفيوم الذي يعيد للقطن المصري قيمته ضمن 11 محلج يتم إعدادهم بتكنولوجية جديدة، بجانب تطوير مصانع الغزل والنسيج، وموضوعات جاري استكمالها، وموضوعات تحتاج لحسم وتوجيه، والرئيس السيسي أطمئن لما يحدث وأعطي بعض التوجيهات لتنفيذها.

تابع الوزير أن الموضوعات التي تحتاج لحسم أمر بينه وبين الرئيس ورئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن هناك بعض المشكلات بقطاع الورق، خاصة بمصنع قنا وأدفو المتوقفين من مايو الماضي، ومصنع أبوقير وكان هناك مشاكل لهم تم إنهاء 50% منها المتعلق باحتساب القيمة المضافة على مدخلات الانتاج؛ لتعود صناعة الورق لسابق عهدها.