شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تتعاقد مع خبراء من طوكيو للإشراف على المدارس اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعاقد مع عدد من الخبراء اليابانيين للعمل كمشرفين على بعض المدارس في مصر لتطبيق أنظمة التوكاتسو خلال العام الدراسي المقبل 2021/2020، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بمشروع المدارس المصرية اليابانية.

جاء ذلك بمقر السفارة المصرية في طوكيو، السبت، بحضور السفير أيمن كامل، سفير مصر في اليابان، والدكتور هاني الشيمي، المستشار الثقافي بطوكيو، وهانم أحمد، الملحق الثقافي بطوكيو، خلال زيارة وفد الوزارة إلى اليابان، والذي ضم نيفين حمودة، مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية، المشرف على منظومة التعليم الياباني، لتفقد المدارس في اليابان والتعرف عن قرب على أنظمة التوكاتسو المطبقة وزيارة وفد معلمي المدارس المصرية اليابانية أثناء تدريبهم في جامعة فوكوي.

Advertisements

ويهدف التعاقد مع الخبراء اليابانيين إلى المساهمة بشكلٍ إيجابي في إرساء قواعد الإدارة المدرسية المتبعة في اليابان بالمدارس المصرية اليابانية، مما يساهم في نشر ثقافة الدقة والتفاني في العمل بالأجيال الناشئة ليكونوا بمثابة قاطرة الدولة والمجتمع، وبما يساهم في استراتيجية بناء الإنسان المصري من المهد.

وقام المكتب الثقافي المصري في اليابان بعقد سلسلة من اللقاءات والمحاضرات على طبيعة الشعب المصري والعادات والتقاليد للخبراء قبل بدء مهمتهم في مصر، فيما عقد البروفيسور سوجيتا، الخبير في التوكاتسو، محاضرة عن منظومة التعليم الياباني في مصر.

جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية وصل إلى 41 مدرسة بمختلف محافظات مصر، بعد انضمام مدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.