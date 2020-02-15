شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» ونظيره النمساوى يبحثان العلاقات الثنائية والأزمة الليبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث وزير الخارجية، سامح شكري، السبت، مع نظيره النمساوي، ألكسندر شالينبرج، العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف عملية السلام، وسُبل حلحلة الأزمة الليبية.

جاء اللقاء، خلال زيارة «شكرى» الحالية لمدينة ميونخ الألمانية، حيث يشارك في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن.

Advertisements

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات مع النمسا في شتى المجالات، بما يعكس قوة العلاقات السياسية والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية تطرق لحرص مصر على التنسيق مع الجانب النمساوي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى التعاون القائم مع الدول الأوروبية في هذا الشأن.

من جهته، أشاد وزير خارجية النمسا بالجهود المصرية في هذا المجال.