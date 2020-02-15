شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب ومحافظ الفيوم يفتتحان عددًا من المنشآت في نادي قارون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، السبت، عدداً من المنشآت الرياضية بنادي قارون بمدينة الفيوم، شملت ملعباً خماسياً بتكلفة 600 ألف جنيه، وتطوير قاعة المؤتمرات والحفلات بطاقة 500 فرد، بتكلفة 1.5 مليون جنيه.

وعقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم لقاءً شبابياً من خلال ملتقى شباب الفيوم، والذي شمل حوارا بنّاءً بين الشباب والمسؤولين، وتم عرض العديد من المطالب التي تتصل بمراكز الشباب والمنشآت الرياضية، والتدريب، واستثمار طاقات الشباب، وتمكين المرأة.

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وألقى الوزير كلمة أكد فيها اهتمام القيادة السياسية بالشباب، والعمل على تلقي مقترحاتهم ومناقشة آرائهم، فضلاً عن الاهتمام بالمرأة وقضاياها الحياتية، مشيراً إلى أنه توجد 4333 مركزاً شبابياً على مستوى الجمهورية، و3900 ملعب، منها 109 ملاعب بالفيوم، لافتاً إلى أنه تم تطوير 3200 مركز شبابى، مع إضافة العديد من الأنشطة داخل تلك المراكز المطورة، ضمت خدمات مجتمعية وقاعات للمرأة والفتيات وأندية للعلوم والعمل على طرح الأساليب والأفكار التربوية من خلال الدورات التدريبية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص وشباب المستثمرين، من خلال الأفكار الاقتصادية لتطوير مراكز الشباب، مشيراً إلى أن الاستثمارات الخاصة وصلت إلى مليار و50 ألف جنيه بمراكز الشباب، من قبل القطاع الخاص من خلال الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، بما يعود بالنفع على الشباب وتوفير فرص العمل، كما استفاد 11 مليون شاب ببرامج الوزارة بمجالات الاستثمار والتدريب والتوظيف وريادة الأعمال، لافتاً إلى تدريب 300 شاب وفتاة على الحرف اليدوية تزامناً مع مبادرة مراكب النجاة.

من جهته، أعرب محافظ الفيوم عن سعادته بالمشاركة بملتقى الشباب، للاستماع إليهم ومناقشة أفكارهم وطرح الرؤى المتعددة، مشيراً إلى أن الدولة تنتهج نهجاً جديداً خلال السنوات الخمس الأخيرة، في تأهيل وتدريب الشباب لتولي المسؤولية بالمناصب القيادية، لافتًا إلى وجود طفرة كبيرة في الارتقاء بكل القطاعات وخاصة الشباب والرياضة، والتعليم، والصحة، والمرأة، مؤكداً على الشباب والفتيات الاهتمام بالتعليم والتدريب، ومواكبة التطور التكنولوجي، ومراعاة مطالب سوق العمل، واكتساب المهارات الحياتية.