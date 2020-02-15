شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة» يجيب.. لماذا أخفت الوزارة جنسية المصاب بـ«كورونا»؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية أشادت بتعامل الصحة المصرية مع الحالة المصابة بفيروس «كورونا».

وكشف خلال مداخلة مع برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن هناك خصوصية حول البيانات التي تخص المرضى، وفقًا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية، لذلك تم إخفاء جنسية الشخص الأجنبي الحامل لفيروس كورونا في مصر.

ونفى المتحدث ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، وفي حال حدوث ذلك سيتم الإعلان رسميا عن كل التفاصيل.

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وتابع أن منظمة الصحة العالمية قامت بإرسال أجهزة حديثة كاشفة عن حالات الإصابة بفيروس كورونا بجانب 4 دول في المنطقة من أجل سرعة مواجهتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال إن الحجر الصحي الموجود في المنافذ البحرية والبرية والجوية يتم من خلاله تسجيل بيانات القادمين من الدول وخاصة التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا، حيث يتم إجراء متابعات لهم عبر الوحدات الصحية التابعة لمقر سكنهم على مدار 14 يومًا وهي فترة حضانة الفيروس.

وأشار إلى أنه يتم إجراء مسح للتجمعات وتم إجراء أحد التحاليل المعملية وجاءت سلبية والمرة الثانية جاءت إيجابية والمرة الثالثة جاءت نتيجة التحليل إيجابية، وتم عزله مع إجراء فحص للأشخاص الـ 17 المخالطين له وجاءت النتيجة سلبية، كما تم إجراء عزل مكان العمل والإقامة للحالة المكتشفة وتم تعقيم المكانين تماما.

وكشف أن الأجنبي المصاب شاب يبلغ 33 عاما، لا تظهر عليه أعراض تماما، ولكنه حامل الفيروس، موضحا أنه عندما يتم اكتشاف حالة حاملة للفيروس يتم اتخاذ إجراءين: الأول عزل الشخص في مستشفى مجهز بالكامل ويضم كل الإمكانيات كما يضم فريقا طبيا عدده 600 متخصص ويسع المستشفى 800 حالة، وتتم متابعته صحيا.