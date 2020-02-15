شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس نجع حمادي تحذر طلابها من ارتداء الكمامات.. ومعلمة: «تجلب الأمراض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت مدارس في مركز نجع حمادي بمحافظة قنا طلابها بإحضار صابون معقم ومناشف للأيدي، للوقاية من الإصابة بأي أمراض، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا، الذي سجلت مصر أول حالة إصابة به على أراضيها، الجمعة، لأجنبي.

وقال طارق أيمن، طالب بالصف الخامس الابتدائي، لـ«المصري اليوم»، إن إحدى المعلمات أخبرتهم، السبت، بضرورة إحضار صابونة ومنشفة لليد، وحذرتهم من ارتداء الكمامات «لأنها تجلب الأمراض»، على حد قولها، وأن استخدامها ليس مهمًا في مصر.

أضاف الطالب أن المعلمة أخبرتهم أن استعمال الكمامة يجب أن يكون مرة واحدة لمدة 4 ساعات فقط، ولكن بمحاذير وهي عدم وضعها في الحقيبة المدرسية أو فوق المقاعد أو تبادلها مع أقرانهم. ورغم ذلك أجبر أولياء أمور أبناءهم على ارتداء الكمامات.