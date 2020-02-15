شكرا لقرائتكم خبر عن «سيتي ستارز» يرد على مزاعم ظهور الحالة المصابة بـ«كورونا» داخل المول (بيان) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت إدارة مول «سيتي ستارز» ظهور أي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد أو خروج المصاب الأجنبي بالفيروس من المول، مؤكدة استمرار العمل داخل المول بشكل عادي وطبيعي، وأنها حريصة على سلامة الزائرين.

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وأصدرت إدارة المول بيانًا، السبت، جاء فيه: «رداً على ما تتناوله السوشيال ميديا من إشاعات بخصوص ظهور حالة كورونا في سيتي ستارز ننفي ذلك تماماً ونؤكد أن المول مفتوح بشكل عادي وطبيعي حيث أننا أول من سيبادر بنشر الحقيقة حرصاً على سلامة زائرينا والعاملين بالمركز التجاري. ونؤكد أن الجهة المسؤولة في البلد عن عمل أي إجراء وقائي أو حتى احترازي هي وزارة الصحة فبرجاء عدم نشر معلومات خاطئة».

وتردد على مواقع التواصل الاجتماعي أن المصاب الأجنبي الذي اكتشفت وزارة الصحة إصابته بالفيروس، الجمعة، هو أحد العمال الآسيوين في أحد متاجر المول، فيما لم يكشف بيان وزارة الصحة جنسية الحالة المصابة بـ«كورونا» أو نوعه أو المنطقة التي يقطن بها.