شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره النمساوي سبل حلحلة الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، مع "الكسندر شالينبرج"، وزير خارجية النمسا، وذلك خلال زيارته الحالية لمدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات مع النمسا في شتى المجالات، بما يعكس قوة العلاقات السياسية والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

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وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية المصري تطرق لحرص مصر على التنسيق مع الجانب النمساوي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، واستعرض التعاون القائم مع الدول الأوروبية في هذا الشأن، وأشاد وزير خارجية النمسا بالجهود المصرية في هذا المجال.

و شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف عملية السلام، وسُبل حلحلة الأزمة الليبية.