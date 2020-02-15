شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط: معاينات على الطبيعة لتسعير الأراضي ضمن «منظومة التقنين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على الإسراع في منظومة تقنين وضع اليد، واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون حفاظاً على أملاك الدولة.

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وقال «سعد» في تصريحات صحفية، السبت، إنه يجب تفعيل لجنة مراجعة أسعار الأراضى والتى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها المتخصصين من كافة الجهات للوصول إلى أسعار عادلة للمواطن والدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة التقنين، مؤكدًا استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واسترداد «حق الشعب» والحفاظ على الزراعية.

وأشار المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام المساعد، إلى أنه تم تفعيل عمل اللجنة وإجراء معاينات على الطبيعة للأراضى وضع اليد لتحديد الأسعار العادلة لها حيث تم معاينة الأراضى بمناطق بقرى مركز أبوتيج وقرى ديروط حتى الكيلو 15 بالصحراء الغربية بطريق أسيوط- الفرافرة داخل حدود المحافظة فضلًا عن معاينات مركزى منفلوط والقوصية بمشاركة المهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الاسكان وسيد عبدالله مدير جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة ورؤساء مراكز أبوتيج ومنفلوط والقوصية وممثلى الضرائب العقارية بكل مركز ومسئولى منظومة التقنين بالمحافظة.

وأكد «الطيبي» استمرار العمل في الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقاً للقانون ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.